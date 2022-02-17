Ученые выяснили, что высокий уровень антител сохраняется спустя год после прививки "Спутником"

Большинство участников вакцинации сохраняет высокий уровень антител и через год Фото: REUTERS

Большинство людей, вакцинированных препаратом "Спутник V", сохранили высокий уровень антител к коронавирусу через год после прививки. К таким выводам пришли московские ученые, проанализировавшие уровень титров в крови участников эксперимента по вакцинации, запущенного еще в начале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

"Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования", - рассказала заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, из 1323 добровольцев уровень антител через год (разброс от 11 до 13 месяцев) у 80% уровень антител оказался выше 200 BAU, что считается высоким показателем.

Всего в рамках эксперимента анализы крови брали у 3 тысячи добровольцев, которым вводили не плацебо, а "Спутник V". У всех участников планируется снова взять кровь, чтобы проверить уровень титров через год после вакцинации.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон" составляет около 75%.

Напомним, глава Центра имени Гамалеи также заявил, что любой штамм коронавирусной инфекции, не только "омикрон", может стать "живой вакциной", если гражданин перенес заболевание. Однако, как подчеркнул специалист, подобная "вакцинация" имеет свою цену. Речь идет о негативных последствиях, в том числе угрозе смерти.