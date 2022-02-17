Названы сроки начала испытаний новой российской вакцины от коронавируса Фото: Ксения Высотина

Клинические исследования российской вакцины против коронавирусной инфекции, которая содержит вирусоподобные частицы, планируется начать через три недели, а результаты испытаний, вероятно, будут готовы к осени текущего года. Такое заявление сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В минувшую среду, 16 февраля, Министерство здравоохранения России одобрило проведение I-II фаз соответствующих исследований на гражданах от 18 до 55 лет.

«Минздрав понимает актуальность исследований, средства все выделены. Планируем приступить недели через три. Надеюсь, что к осени мы будем уже иметь определенный результат», - приводит ТАСС слова директора центра имени Гамалеи.

Напомним, ранее Гинцбург уточнил, что вакцина от коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, будет двухкомпонентной, а значит потребуется двукратное введение препарата.