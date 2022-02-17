Совфед предложил блокировать в интернете пропаганду радикального феминизма и чайлдфри Фото: REUTERS

Совете Федерации готовит законопроект, который предусматривает расширение перечня подлежащего досудебной блокировке противоправного контента в Интернете. Об этом сообщила сенатор Маргарита Павлова, которая является одним из авторов проекта.

«Нами ведется совместная работа с Роскомнадзором по законопроекту о расширении перечня тем деструктивного контента, подлежащих блокировке. Сейчас проект проходит согласование в ведомстве», - приводит РИА Новости сенатор.

К числу «опасностей» Павлова отнесла феминизм, аборты, отказ от рождения детей - чайлдфри и отказ от официального оформления браков, а также различные психологические тренинги. По ее словам, в данной ситуации нельзя не замечать позицию родительской общественности.

«Угроза национальной безопасности сегодня сосредоточена в плоскости детства. Безусловно, назрела необходимость законодательных инициатив, и я думаю, этот год будет переломным в этом вопросе, так как мы уже видим, какие шаги нужно здесь сделать», - отметила она.

Сенатор также призвала обратить внимание на социальные сети. Так,«ВКонтакте» она назвала «самой грязной». По ее мнению, именно там широко распространяется названный ее «деструктивный контент».

Напомним, на сегодняшний день соответствующий закон предусматривает внесудебную блокировку сайтов с информацией о способах употребления наркотиков и суицидах, нелегальной продаже алкоголя, детской порнографией, о призывах к массовым беспорядкам и склонением несовершеннолетних к противоправным действиям, а также с выражением неуважения к обществу, государству и его символам.