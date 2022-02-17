Названо заболевание, лидирующее по уровню смертности в России

Голикова заявила, что онкологические заболевания лидируют по уровню смертности в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что онкологические заболевания являются лидерами по смертности в стране и в мире.

«К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, и противостоять этому страшному недугу можно лишь объединив усилия», - заявила вице-премьер.

Голикова отметила, что правительство России оказывает всестороннюю поддержку и помощь в вопросах диагностики, профилактики и лечения онкологических заболеваний, отметив, что с конца 2018 года в стране реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», который имеет беспрецедентное финансирование.

По ее словам, на сегодняшний день перед онкологической службой поставлены очень серьезные задачи, в том числе по снижению показателей смертности. Как она отметила, достичь этих результатов возможно только за счет повышения доступности и качества оказываемой онкологической помощи.

Напомним, ранее онколог рассказал, что не пропустить рак поможет только своевременное обследование у врача.