Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за запрещенный контент Фото: REUTERS

Суд в Москве вынес очередной штраф американской компании Google за отказ удалить запрещенный в России контент. На этот раз сумма штрафа составила 3,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы компания Google признана виновной в совершении административного правонарушения ... Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 500 000 рублей», - приводит ТАСС заявление суда.

Напомним, в январе текущего года Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым запрещен на российской территории. В Роскомнадзоре отметили, что с начала 2022 года в отношении американской компании составлено 16 протоколов за данные нарушения.