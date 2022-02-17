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Общество17 февраля 2022 8:00

Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за запрещенный контент

Компании назначено наказание в виде административного штрафа
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за запрещенный контент

Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за запрещенный контент

Фото: REUTERS

Суд в Москве вынес очередной штраф американской компании Google за отказ удалить запрещенный в России контент. На этот раз сумма штрафа составила 3,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы компания Google признана виновной в совершении административного правонарушения ... Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 500 000 рублей», - приводит ТАСС заявление суда.

Напомним, в январе текущего года Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым запрещен на российской территории. В Роскомнадзоре отметили, что с начала 2022 года в отношении американской компании составлено 16 протоколов за данные нарушения.