The Telegraph: Путин побеждает Запад в схватке за постсоветское пространство

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин побеждает Соединенные Штаты в схватке за постсоветское пространство, говорится в статье британского The Telegraph, автором которой выступил журналист Эмброуз Эванс-Притчард.

По его словам, Российская Федерация лучше готова прежде всего в экономическом плане. У страны пятые в мире валютные резервы, которые продолжают расти, а госдолг, наоборот, снижается (шестой в мире).

Российскому лидеру удалось снизить зависимость состояния экономики государства от объемов экспорта энергоресурсов и стоимости на них. Сейчас Москва может без серьезных последствий для страны перекрыть подачу газа в Европу на 2-3 года, утверждает Эванс-Притчард, напомнив, что свыше 40% импортируемого голубого топлива в Евросоюз поступает из России.

Не страшны РФ и санкции из озвученных списков, говорится в публикации. Сейчас экономика страны как никогда готова к подобным мерам. В частности, профицит бюджета позволяет покрывать государственные расходы без привлечения инвесторов.

На основании этого всего Эванс-Притчард приходит к выводу, что у Владимира Путина имеется уникальный шанс восстановить господство России на ближнем зарубежье.

Напомним, в Европейском союзе и Вашингтон долгое время говорят о подготовке санкций на случай "агрессии" в отношении Украины. Так, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что координирует содержание возможных ограничений в отношении Москвы с представителями США и основных европейских государств. При этом в Кремле ни раз говорили о том, что Москва не планирует ни на кого нападать.