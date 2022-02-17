Росреестр Москвы зарегистрировал права на 227 коммунальных сооружений

В управлении Росреестра по Москве продолжает работу совместный Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, который ускоряет ход регистрации прав и кадастрового учета объектов коммунальной инфраструктуры городских служб. Фото: Shutterstock

В управлении Росреестра по Москве продолжает работу совместный Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, который ускоряет ход регистрации прав и кадастрового учета объектов коммунальной инфраструктуры городских служб.

«С начала работы штаба специалистами Росреестра проделана значительная работа по учету и регистрации прав на объекты ЖКХ, — сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. — Буквально за два месяца управлением были зарегистрированы права собственности различных служб города в отношении 227 коммунальных сооружений протяженностью 45,8 тыс. метров».

«Работа штаба способствует ускорению темпов введения в эксплуатацию важнейших объектов коммунального хозяйства: инженерных сетей, объектов водоотведения, дорожно-мостового хозяйства, других сооружений, обеспечивающих бесперебойное функционирование жилищно-коммунального комплекса, и позволяет нам эффективно продолжать реализацию проектов по развитию комфортной городской среды», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Росреестром по Москве на государственный кадастровый учет поставлены 10 земельных участков общей площадью более 143,4 тыс. кв. метров и внесены изменения в Единый реестр недвижимости (ЕГРН) по 30 производственным объектам.

Напомним, Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства создан в ноябре 2021 года решением заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова и руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова для ускорения темпов постановки на кадастровый учет и регистрации прав на объекты ЖКХ, водоотведения, дорожно-мостового хозяйства и инженерных сетей.