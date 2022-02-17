Налоговые сборы в России в 2021 году выросли на треть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошлый году в стране было собрано 28,53 трлн рублей налогов и сборов, что на 35,8% выше объемов 2020 года, когда было собрано 21 трлн рублей. Об этом говорится в докладе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

Как передают «Известия», за указанный период в федеральный бюджет поступило 15,88 трлн рублей. Уточняется, что в 2021 года больше всего налога было собрано в секторе добычи полезных ископаемых (7,24 трлн рублей - в федеральный бюджет, 98 млрд рублей - в бюджеты регионов), следом идут налоги на прибыль (4,53 трлн рублей - регионы, 1,55 трлн рублей – федеральный бюджет), а тройку по объемам сборов замыкает НДС (5,79 трлн рублей - в федеральный бюджет).

Отмечается, что среди российских регионов по объему налоговых сборов лидирует Москва (16,8% налоговых сборов), второе место занимает Ханты-Мансийский автономный округ (14,4%), третьем идет Ямало-Ненецкий автономный округ (6,7%). В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург (5%) и Московская область (4,8%).

Как сообщает Минфин, такие результаты обусловлены восстановлением экономики после пандемийного 2020 года.