Михаил Дегтярев: «Спортивная борьба закаляет характер»

Губернатор подчеркнул, что занятия по борьбе будут доступны на уроках «Физической культуры». Фото: правительство Хабаровского края

Хабаровский край всегда славился своими борцами. Спортивная борьба – в разных ее видах – была и остается одним из самых популярных и массовых видов спорта. Это благородная дисциплина, потому что в ней запрещены подножки, удушающие и болевые захваты, спортсмены-борцы – это всегда красивые люди. Губернатор Хабаровского края – фехтовальщик. Спортсмен всегда найдет точку соприкосновения с мастером, пусть и другой дисциплины. Так и произошло – в рамках состоявшейся рабочей встречи главы региона Михаила Дегтярева с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили между правительством края и общественной организацией было подписано соглашение о сотрудничестве. Его цель – развитие спортивной борьбы в регионе.

Пилотный проект «Спортивная борьба в школы» запускается в крае. Нужная учебная программа будет внедрена во всех школах, колледжах и вузах.

- Сегодня мы с вами даем старт уникальному, а главное - актуальному и полезному для детей пилотному проекту «Спортивная борьба в школы». Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин: «Борьба – один из древнейших видов спорта, традиционный для многих народов России». С ее помощью формируются качества настоящего мужчины, закаляется характер, укрепляется здоровье подростков. И я искренне рад, что теперь эти занятия будут доступны в школах в рамках предмета «физическая культура», - подчеркнул губернатор.

Борьба - это олимпийский вид сорта. В крае постоянно проходят чемпионаты. Мы успешно провели первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров. Борцы региона не раз становились победителями крупнейших мировых соревнований. Так, в прошлом году был введен в эксплуатацию краевой дворец единоборств, где ребята занимаются спортивной борьбой.

- Президент страны уделяет особое внимание развитию школьного, юношеского спорта. И, как Федерация спортивной борьбы, мы обязаны исполнить те задачи, которые перед нами ставит глава государства: организовать занятость ребят, заинтересовать их спортом и физической культурой. Михаил Владимирович, убежден, что на вверенной вам территории мы успешно реализуем задуманное! – обратился к губернатору Хабаровского края Михаил Мамиашвили.

Секции – спортивные и игровые – были и остаются основой здорового образа жизни. Личные рабочие контакты Дегтярева на федеральном уровне позволяют ему найти в Москве союзников для решения разных актуальных для региона задач. Поддержка руководителя спортивной федерации общероссийского уровня позволит дать реальный толчок развитию в регионе спортивной борьбы. А главное - что дети получат возможность бесплатно заниматься в секциях.