"Борщевой набор" в России вырос в цене в два раза за пять лет

"Борщевой набор" за пять лет подорожал вдвое Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стоимость "борщегово набора" в России за пять лет выросла вдвое. Это следует из данных Росстата. Понятие "борщевой набор" включает в себя пять сезонных и наиболее доступных по цене овощей, которые используют хозяйки при варке борща. Это свекла, картофель, белокочанная капуста, морковь и репчатый лук.

Так, в январе 2017 года белокочанная капуста продавалась по 18,46 рубля за килограмм картофель – по 20,8 рубля, репчатый лук – по 22,43 рубля, свела – по 22,52 рубля, морковь – по 26,98 рубля.

В январе белокочанную капусту уже можно купить в среднем за 59,96 рубля, картофель – по 48,24 рубля, репчатый лук – по 31,4 рубля, свеклу – по 45,22 рубля, морковь – по 48,37 рубля.

Напомним, Росстат назвал продукты, которые сильнее всего подорожали за 2021 год. Лидером по росту цен оказалась капуста - за последнюю неделю 2021, с 14 по 20 декабря, она выросла в цене на 4,8%, а за весь год - на 131,7%. Также в лидерах по годовому подорожанию картофель, который прибавил в цене 55,5% и морковь, которая стала дороже на 30,8%.

Как ранее писал сайт kp.ru, в сентябре 2021 года федеральная антимонопольная служба нашла первых виновных в аномальном подорожании летом "борщевого набора" - морковки, капусты, лука, картофеля. Под подозрение попали рязанские супермаркеты двух крупных торговых сетей, где, как установил ФАС, торговая наценка на эти овощи и корнеплоды составляла свыше 50%, а в ряде случаев — больше 100%.