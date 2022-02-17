В России 17 февраля 2022 выявлено 180 622 случая заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

За минувшие сутки в России выявили 180 622 новых случаев инфицирования коронавирусом. Такие данные в четверг, 17 февраля 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как сообщают в Оперштабе, наибольшее число заразившихся на этот раз зарегистрировали в Санкт-Петербурге, где ежесуточный прирост составил 16 595. Второе место по количеству заболевших занимает Москва с показателем 9 705. Тройку замыкает Красноярский край, где зафиксировали 7 617 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, случаи заражения выявили во всех 85 российских регионах. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировано 790 летальных исхода, госпитализировали 18 090 человек, а полностью выздоровели 185 082 человек.

Таким образом, по состоянию на 17 февраля 2022 года общее количество заразившихся коронавирусом за все время пандемии в стране выросло до 14 840 502. Жертвами инфекции стало 343 173 человека, а выздоровели 11 828 475 пациента.