Зеленский отправился на катере в зону силовой операции в Донбассе Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский утром в четверг, 17 февраля, сообщил, что отправился на катере по Азовскому морю в зону выполнения силовой операции в Донбассе.

«Катерами направляемся в район проведения операции объединенных сил», - написал украинский лидер на своей странице в Instagram, где он выложил кадры, на которых можно увидеть движение катера с украинским флагом по воде.

Зеленский отправился на катере в зону силовой операции в Донбассе Фото: Instagram.com

Глава незалежной также опубликовал видео, на котором вместе с секретарем СНБО Алексеем Даниловым стоит перед картой. «Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы», - подписал он.

Напомним, в четверг, 17 февраля, подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) открыли ответный огонь по точкам украинских силовиков, которые производили обстрел Донбасса. Незадолго до этого начальник управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко сообщил об обстрелах со стороны незалежной.