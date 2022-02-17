Автобус, большегруз и две легковушки столкнулись под Москвой

В автобусе никто не пострадал. Фото: Пятый канал

В Московской области произошло крупное ДТП. На трассе М1 «Белоруссия» столкнулись пассажирский автобус, фура и две легковушки.

Как сообщает Пятый канал, авария произошла на регулируемом перекрестке. Несмотря на то, что на участке имеется светофор, водители начали движение одновременно. В итоге автобус, следовавший по маршруту Можайск — Верея, столкнулся с большегрузом. Удар был такой силы, что вся передняя часть пассажирского транспорта пришла в негодность. Огромное стекло разбито, повреждена дверь.

Одна из машин перевернулась. Фото: пятый канал

Пассажиров спасло только то, что в автобусе находилось всего семь человек и они были в середине салона.

У одной из легковушек повреждена передняя левая сторона, а другая перевернулась на крышу.

Движение на трассе заблокировано. Фото: Пятый канал

Известно, что пострадали женщина и четырехлетний мальчик, ехавшие в одной из авто. Их с различными травмами госпитализировали.

В результате аварии произошло перекрытие движения по трассе М1 в оба направления.