«Благодаря Киселёву и Романову»: Виктор Дробыш поделился воспоминаниями о «Землянах»

Фото из архива рок-группы "Земляне"

В пространстве «ВТБ Арена» 26 февраля меломанов ожидает яркое музыкальное шоу под названием «Будут все!». На сцене музыкальный продюсер встретится с «золотым» составом группы «Земляне», участие в которой в своё время стало для Дробыша началом пути в большой музыке.

Коллектив был основан в советском Ленинграде, и в 80-е годы его творчество и отцов-основателей, Владимира Киселёва и Игоря Романова, знали практически все. Молодого музыканта с уже прославленными рокерами свёл случай — они заметили Виктора в ночном баре и предложили стать участником «Землян». Несколько лет он выступал в составе рок-коллектива.

Затем вместе с Игорем Дробыш поработал в группе «Союз» — он играл на синтезаторе.

Фото из архива рок-группы "Земляне"

«Позже мы уже вместе с ним многие аранжировки моих новых песен делали вдвоём. Приходили до репетиции, сбивали формы и после подключали ребят», — рассказал о том периоде Романов.

Вместе с Киселёвым Виктору довелось пересечься в коллективе «Санкт-Петербург — 2».

«Всё, чему я научился, не говоря о классике <…> в рок-поп-музыке, это во многом благодаря Киселёву и Романову», — заверил композитор.

Выйти на одну сцену со своими наставниками спустя столько лет — огромная честь, добавил он. Отцы-основатели «Землян», воссоединившиеся с коллективом в прошлом году, предстанут перед зрителями на масштабном концерте «Будут все!». Кроме того, радовать публику будут друзья музыкального продюсера: Диана Арбенина, Валерия, Николай Носков, Zivert, Maruv, Стас Пьеха, Алексей Чумаков и другие звёзды отечественной эстрады. Они исполнят написанные композитором хиты, которые знают и любят многие.