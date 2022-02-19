В ДНР заявили о планах Украины по "зачистке" русскоязычного Донбасса

В ДНР сообщили о планах Украины по "зачистке" русскоязычного Донбасса Фото: REUTERS

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (НМ ДНР) представила планы наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самопровозглашенные республики Донбасса.

Как сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спящие ячейки Службы безопасности Украины (СБУ) собираются осуществить на территории республик Донбасса диверсии на транспортных магистралях, ликвидацию и похищение отдельных должностных лиц из руководящего состава республик.

По его словам, согласно данным разведки ДНР, основной целью наступательной операции украинских силовиков на Донбасс является попытка выдавить с этой территории русскоязычное население.

«Агентурной разведкой Народной милиции ДНР добыт план украинской наступательной операции … Цель украинской наступательной операции - "зачистка" территории народных республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России», - заявил замначальника управления

Басурин заявил, что на операцию «выделяется до пяти суток, но предполагается, что выход к российской границе будет осуществлен в течение двух суток. Кроме того, говорится о том, что ВСУ планируют уничтожить военную и гражданскую инфраструктуру самопровозглашенных республик на глубину до 10-15 км от линии соприкосновения.

Тем временем военный комиссар самопровозглашенной Луганской народной республики обязал руководителей организации всех форм собственности обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации.

В ДНР сообщили о планах Украины по "зачистке" русскоязычного Донбасса

Напомним, сегодня, 19 февраля, в ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация, а также введен запрет на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Незадолго до этого в ДНР также был подписан указ о всеобщей мобилизации.