Рубль занял первое место по волатильности в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вмененная волатильность российской валюты, которая демонстрирует, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний курса, рассчитанная из цен одномесячных опционов на пару доллар/рубль, к вечеру понедельника, 21 февраля, достигала 33,97%. Такие данные приводит биржевой терминал Bloomberg.

Как передает РБК, на фоне обострения геополитической обстановки волатильность национальной валюты приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии. Так 18 марта прошлого года она составляла 37,7%, когда курс рубля обваливался с 60–65 за доллар до 80 рублей, а месяц назад вмененная волатильность российской валюты составляла 20,7%.

По данному показателю в январе 2022 года рубль занимал второе место после турецкой лиры, вмененная волатильность которой достигала 32,6%, однако к 14 февраля 2022 года ситуация изменилась. Волатильность российской валюты выросла до 24,3%, а турецкой лиры снизилась до 19,75%. Таким образом рубль остается лидером среди мировых валют по данному индикатору.

Напомним, сегодня, 22 февраля, евро поднялся выше 91 рубля, что произошло впервые с апреля прошлого года, а днем ранее, 21 февраля, российский фондовый рынок по итогам основных торгов упал на 10,5%. Курсы евро и доллара выросли по отношению к рублю.