Трое россиян задержаны после беспорядков в Казахстане Фото: REUTERS

Правоохранители Казахстана задержали после беспорядков в стране 20 иностранных граждан, в том числе троих россиян, сообщила уполномоченный по правам человека республики Эльвира Азимова.

«Есть данные о 20 иностранных гражданах. Больше всего граждан Узбекистана – 12 человек, трое граждан России, двое из Киргизии, по одному из Таджикистана и Китая и одно лицо без установленного гражданства», – рассказала она в интервью изданию Tengrinews.

По словам Азимовой, среди задержанных были и несовершеннолетние в возрасте 16-17 лет. Сейчас все они освобождены под поручительство родителей. Как сообщила омбудсмен, предъявленные им обвинения связаны с участием в массовых беспорядках, нападением и захватом зданий, хищением оружия.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе беспорядков в Казахстане погибли более 160 человек. Стихийные протесты начались в стране 2 января 2022 из-за цен на автомобильное топливо и за несколько дней переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Президент России Владимир Путин заявил, что протесты в Казахстане были использованы международными преступными структурами, жертвами которых и стала страна.