Минприроды России разрешило жителям выбрасывать бытовую технику в мусорные баки

Минприроды РФ разрешило жителям выбрасывать бытовую технику в мусорные баки Фото: Shutterstock

Жители по-прежнему смогут выбрасывать старую бытовую технику в мусорные баки. Об этом сообщили в Минприроды России, уточнив, что обязанность утилизировать старую технику, которая вступит в силу с 1 марта 2022 года, коснется только юридических лиц и предпринимателей.

«С 1 марта обязанность утилизировать старую технику коснется только юридических лиц и предпринимателей. Жители смогут оставить вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на мусорной площадке или же передать их на переработку», - говорится в пояснении, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве напомнили, что согласно приказу ведомства, устанавливается обязанность для юридических лиц передавать старую бытовую технику компаниям, которые на «законных основаниях ведут деятельность по сбору, транспортировке, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению» таких отходов. Как уточняется в указе, соответствующие отходы необходимо передать в течение 11 месяцев с момента образования.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о новом указе Минприроды, который запрещает выбрасывать компьютеры и бытовую технику. Как сообщалось за «нарушение правил обращения с отходами» можно раскошелиться на несколько сотен тысяч рублей.