Испанский политолог назвал продуманным ходом решение Путина признать независимость ДНР и ЛНР Фото: REUTERS

21 февраля Владимир Путин подписал документы, согласно которым Россия признает независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганских Народных Республик. Глава государства также обратился к Киеву с требованием прекратить атаковать регионы.

Подобный шаг вызвал активные протесты со стороны мирового политического сообщества. Главы многих стран уже осудили данный шаг, а Запад пригрозил новыми санкциями.

Испанский политолог Сезар Видаль склонен полагать, что реального воздействия на российскую экономику они не окажут.

- НАТО, ЕС и Великобритания пытаются поставить шах и мат России, но РФ очень грамотно ведет эту игру. Признание независимости — это самый продуманный ход, который Россия могла бы сделать в сложившейся ситуации, - комментирует политолог Пятому каналу.

П его мнению, шаг о признании был единственно верным, так как украинский кризис никогда не закончится. Киев не хочет соблюдать Минские договоренности.

Что касается санкций, то они не возымеют эффекта, так как Запад все еще зависит от России, как от главного поставщика нефти и газа. А отключение от платежей SWIFT и вовсе бесполезно. Иначе сам Запад не сможет оплачивать полученные ресурсы.

- У них же будут большие проблемы: как им платить? Приносить деньги наличными в чемодане и оставлять под дверью посольства? — задал риторический вопрос Сезар Видаль.

В заключении политолог сделал вывод, что в этой политической войне Запад проиграл России.

В США уже отреагировали на ситуацию и ввели санкции против самопровозглашенных республик. Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT указ президента США Джо Байдена о запрете инвестиций и торговли с ДНР и ЛНР.

Западные страны также могут усилить давление на Москву, сообщили «Известиям» в Сенате Франции. На Украине в раде выступают за полный разрыв дипотношений с Россией.