Боррель анонсировал новые санкции против России из-за признания республик Донбасса Фото: REUTERS

Новые санкции Евросоюза в отношении России будут приняты во вторник, 22 февраля, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Я принял решение созвать неформальное заседание Совета ЕС в Париже на уровне министров иностранных дел здесь. Министры примут решение о европейском ответе, который будет в форме санкций», – заявил глава европейской дипломатии по прилете на неформальный форум глав МИД ЕС и государств Тихоокеанского региона.

По словам Борреля, это будет только первый пакет санкций. Он отметил, что не считает возможный ввод российских войск в Донбасс «полномасштабным вторжением на Украину».

Напомним, ранее президент США Джо Байден принял решение подписать указ о санкциях в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы ЛДНР присутствовали при этом. Тогда же политики расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.