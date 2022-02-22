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Политика22 февраля 2022 8:22

Обнародована важная деталь переговоров с ДНР и ЛНР

Источник: договор с ЛНР и ДНР позволяет использовать ВС России за рубежом без согласия Совфеда
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Наличие договора с ДНР и ЛНР о сотрудничестве исключает необходимость предоставления президенту России согласия Совфеда на использование Вооруженных сил РФ за границей, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

"Сам договор - это база. Наличие договора с ДНР и ЛНР о сотрудничестве исключает необходимость предоставления российскому главе согласия Совфеда на использование ВС России за границей", – пояснил собеседник агентства.

По его словам, "если бы это была украинская территория, потребовалось бы разрешение".

Но сейчас это территории ДНР и ЛНР", – отметил собеседник агентства.

Как ранее писал kp.ru, президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Соответствующие указы он подписал в прямом эфире, как и договоры о взаимопомощи с республиками. В связи с этим глава государства выступил с телеобращением к россиянам. отметив, в частности, что Украина "целиком и полностью была создана большевистской Россией". Большевики буквально "втиснули" Донбасс в состав Украины, подчеркнул Путин.