Донбасским беженцам отправлена благотворительная помощь из Липецкой области

Фото: липецкаяобласть.рф

Сбор гуманитарной помощи был инициирован липецким региональным отделением российской партии «Единая Россия». Крупные областные промышленные предприятия, бизнесмены и предприниматели собрали двадцать тонн товаров первой необходимости и продуктов с длительными сроками хранения, в том числе детское питание, бутилированную воду и напитки.

Оперативный штаб по оказанию помощи беженцам из Донбасса возглавил секретарь регионального отделения партии, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Мы готовы оказать всю необходимую помощь жителям Донбасса, которым пришлось покинуть свои дома и родные места», – сказал руководитель области.

Колонна автомобилей формируется в Воронеже. Туда и направилась фура с первой партией гуманитарной помощи из Липецка. Затем продукты и товары первой необходимости доставят в Ростовскую область. Здесь в настоящее время размещена основная часть беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.