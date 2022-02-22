Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 8:32

Донбасским беженцам отправлена благотворительная помощь из Липецкой области

Глава региона Игорь Артамонов подчеркнул, что Липецкая область готова оказывать необходимую помощь жителям Донбасса
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: липецкаяобласть.рф

Фото: липецкаяобласть.рф

Сбор гуманитарной помощи был инициирован липецким региональным отделением российской партии «Единая Россия». Крупные областные промышленные предприятия, бизнесмены и предприниматели собрали двадцать тонн товаров первой необходимости и продуктов с длительными сроками хранения, в том числе детское питание, бутилированную воду и напитки.

Оперативный штаб по оказанию помощи беженцам из Донбасса возглавил секретарь регионального отделения партии, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Мы готовы оказать всю необходимую помощь жителям Донбасса, которым пришлось покинуть свои дома и родные места», – сказал руководитель области.

Колонна автомобилей формируется в Воронеже. Туда и направилась фура с первой партией гуманитарной помощи из Липецка. Затем продукты и товары первой необходимости доставят в Ростовскую область. Здесь в настоящее время размещена основная часть беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.