Парламент ДНР ратифицировал договор о сотрудничестве с Россией Фото: REUTERS

Народный совет Донецкой народной республики ратифицировал соглашение о дружбе и взаимопомощи с Россией.

За принятие документа проголосовали все 87 народных депутатов ДНР.

Напомним, во вторник, 22 февраля, договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией ратифицировал парламент Луганской народной республики.

Ранее комитеты Государственной думы по международным делам и по делам СНГ рекомендовали нижней палате ратифицировать договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса заключаются на десять лет, а прекратить действие данного соглашения возможно не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода. Эти соглашения дают право на совместную оборону: Россия, ЛНР и ДНР могут использовать военную инфраструктуру и строить военные базы на территориях друг друга.