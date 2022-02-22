Глава МИД КНР предупредил об угрозе полномасштабной конфронтации между Китаем и США

Глава МИД КНР заявил, что стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает вызов Китаю Фото: REUTERS

Новая стратегия Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе призвана сдержать развитие Китая. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Попытка США включить использование Тайваня для контроля над Китаем в свою региональную стратегию, очевидно, является явным ошибочным сигналом по сдерживанию Китая», - заявил китайский дипломат, отметив, что призывы некоторых официальных лиц в США к ведению ожесточенной конкуренции с Пекином могут перерасти в полномасштабную конфронтацию между двумя странами.

Ван И также назвал ошибкой стремление Вашингтона сдержать развитие Китая, используя для этого Тайвань. По его мнению, именно новая сдерживание Китая является целью новой стратегии Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

Государственная дума РФ ратифицирует Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию заседания.

Как писал сайт kp.ru, глава МИД КНР также заявил, что Пекин готов стабилизировать отношения Китая и США на основе «взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».