Путин заявил, что энергопереход в мире не должен сопровождаться санкциями

Владимир Путин Фото: REUTERS

Энергопереход в мире не должен сопровождаться санкционными или иными ограничительными мерами. Такое заявление во вторник, 22 февраля, сделал президент России Владимир Путин, отметив, что Москва намерена продолжать бесперебойные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки.

Главной задачей российский лидер назвал обеспечение всеобщего доступа к недорогим, а также устойчивым и современным источникам энергии.

«Убеждены, что в интересах мирового сообщества обеспечить, чтобы энергопереход не превращался в средство продвижения политических и экономических интересов отдельных игроков и, тем более, не сопровождался санкционными или иными ограничениями», - говорится в приветствии главы государства по случаю открытия очередного саммита Форума стран - экспортеров газа, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Как уточнил глава государства, Москва продолжит бесперебойные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки, а также будет совершенствовать соответствующую инфраструктуру.