В ЕК отметили, что реакция на признание ДНР и ЛНР определит глобальную безопасность мира на годы

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс Фото: REUTERS

Реакция западных стран на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) "определит не только безопасность Европы в будущем, но и глобальную безопасность всего мира на долгие годы вперед". Такое заявление сделал замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Выступая на открытии неформального форума руководителей МИД стран Евросоюза о сотрудничестве ЕС и государств Тихоокеанского региона 18 февраля 2022 года, он выразил мнение, что "сегодня, вне сомнений, один из наиболее темных дней в современной истории Европы". Он также повторил позицию, в соответствии с которой РФ нарушила нормы международного права.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года по завершении внеочередного большого заседания Совбеза обратился к россиянам. Глава государства подчеркнул, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР, поскольку выбравшие путь кровопролития, насилия и беззакония не признавали ранее и не желают признавать сегодня никаких других методов решения конфликтной ситуации в Донбассе, помимо военного. Сразу после этих заявлений Путин в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.