В России 22 февраля 2022 выявлено 164 293 случая заражения коронавирусом

В России 22 февраля выявлено 164 293 случая заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

За минувшие сутки в России выявлено 164 293 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге, где заболели 6 575 человек. Второе место по количеству новых заразившихся занимает Красноярский край – там выявлено 5 650 пациентов, на третьем месте Москва – 4 599 новых случаев.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировано 796 летальных исходов, а полностью выздоровели 164 293 человек. Также за прошедшие 24 часа медики госпитализировали с коронавирусом 17 294 пациента.

Таким образом, по состоянию на 22 февраля 2022 общее количество заразившихся инфекцией за все время пандемии в России достигло 15 657 928. Жертвами COVID-19 стали с начала пандемии стали 347 031 человек, выздоровели 12 657 025 пациентов.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России было выявлено 152 337 случаев заражения коронавирусом.