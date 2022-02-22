Вице-спикер парламента ЛНР заявил о намерении призвать Украину отвести войска добровольно. Фото:Михаил Терещенко. ТАСС

Луганская народная республика (ЛНР) собирается призвать Киев отвести войска от границ добровольно, а в противном случае будут приняты меры. Такое заявление сделал вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов, отметив, что границами республики являются границы Луганской области 2014 года.

«Есть законы о госгранице, которые говорят чётко о том, что территория Луганской народной республики - это территория бывшей Луганской области ... Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно», - заявил вице-спикер парламента ЛНР, отметив, что в противном случае власти республики примут решение, цель которого будет заключаться в установлении мира, а также восстановлении территориальной целостности Луганской народной республики.

Напомним, накануне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина продолжает готовиться к наступлению на Донбасс, указав на отсутствии данных о том, что Киев отказался от силового варианта.