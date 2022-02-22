РГСУ объявил о готовности принять на бесплатное отделение призеров Олимпиады и Паралимпиады

В РГСУ пообещали предоставить привилегированные условия членам олимпийской и паралимпийской сборной Фото: REUTERS

После завершения Олимпиады в Пекине Российский государственный социальный университет (РГСУ) заявил о готовности принять на привилегированных условиях всей участников Олимпийской и Паралимпийской сборных. Кроме того призерам Олимпиады и Паралимпиады с 2022 года гарантируется бесплатное обучение в университете.

В вузе отметили важность спортивных достижений наших атлетов и заявили о готовности поддерживать и поощрять спортсменов.

«Начиная с 2022 года всем российским спортсменам-участникам как зимних, так и летних Олимпийских и Паралимпийских игр, как прошлых, так и будущих, будет предоставляться преимущественное право поступления на любой из факультетов нашего университета», - сообщил и.о. ректора Российского государственного социального университета, академик РАХ Андрей Хазин.

Также Хазин добавил, что все призеры: золотые, серебряные и бронзовые смогут бесплатно обучаться в вузе по любым программам. При этом такая возможность будет распространяться не только на основной курс обучения, но также на программы магистратуры и аспирантуры.

«Всем призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, завоевавшим в разное время золотые, серебряные или бронзовые медали, будет гарантирована возможность бесплатного обучения как по основным университетским программам, так и по программе магистратуры и аспирантуры», - заявил и.о. ректора РГСУ.