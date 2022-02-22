Лавров заявил, что Минские соглашения были растоптаны украинским режимом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минские соглашения были растоптаны украинским режимом. Такое мнение во вторник, 22 февраля, высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Все эти семь лет мы буквально ежедневно привлекали внимание наших европейских коллег к тому, что Киев опять их в грош не ставит, опять ничего не делает, более того - публично заявляет, что не будет выполнять Минские договоренности», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, накануне украинский президент Владимир Зеленский приравнял признание Россией Луганской и Донецкой народных республик к выходу из Минских соглашений, отметив, что Киев «ничего никому не отдаст». В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украине необходимо напомнить заявления украинских лидеров и чиновников, сделанных по поводу Минских соглашениях.