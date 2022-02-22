Депутат Попов: признание Россией ЛНР и ДНР не окажет существенного влияния на российскую экономику Фото: Александр КОЦ

Депутат Государственной Думы, заместитель сопредседателя групп межпарламентского сотрудничества Евгений Попов заявил, что признание Россией ЛНР и ДНР не окажет существенного влияния на российскую экономику и качество жизни россиян.

"Даже беглый взгляд на санкционные меры, которые может принять Запад, позволяет предполагать, что ничего страшного, сверхъестественного и катастрофического для российской экономики и качества жизни российского гражданина сегодня произойти не может", - пояснил он в беседе с изданием "Газета.ru".

Парламентарий отметил, что при тех золотовалютных резервах, которые существуют в России на сегодняшний день, "ничего не произойдет".

Напомним, вечером, 21 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, рассказывают "Известия".

22 февраля 2022 года Государственная дума РФ ратифицирует Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию заседания.