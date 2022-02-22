Михаил Дегтярев: «Мы готовы подставить плечо нашим людям из Донбасса»

Первый в 2022 году прямой эфир с главой региона прошел на четырех платформах. Фото: правительство Хабаровского края

В социальных сетях прошел прямой эфир губернатора с вопросами жителей Хабаровского края. Он стал первым в наступившем году. Любой желающий мог задать Михаилу Дегтяреву интересующий вопрос. Жители подняли ряд важных социальных проблем, затрагивающие разные ситуации. Конечно, губернатор не обошел вниманием проблему беженцев из Донбасса. Дегтярев рассказал, будет ли край оказывать им помощь.

- Мы всегда готовы подставить плечо нашим людям на Донбассе. Хабаровский край имеет опыт размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. В 2014 году в регионе было развернуто 14 пунктов временного размещения - в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

В целом в ходе прямого эфира глава региона наглядно продемонстрировал свою глубокую погруженность в хозяйственные вопросы края. Буквально на лету губернатор давал конкретные ответы на волнующие жителей вопросы, называя точные сроки и обозначая текущие этапы выполнения работ по многим объектам. Без бумажки, без подсказок, на одном личном знании самых разных проблем. С присущей ему личной откровенностью. Даже когда его спросили, появится ли банкомат в селе Горин, Дегтярев ответил, что поговорит с банкирами, а также рассказал историю про картину, которую ему подарила девушка из этого поселка и которую он хранит у себя дома и смотрит на нее, когда возвращается с работы.

В целом, за время онлайн-трансляции губернатору задали свыше ста вопросов с четырех площадок. Те, что не прозвучали во время прямого эфира, будут отработаны в ближайшие две недели.

Михаил Дегтярев продолжил хорошо зарекомендовавшую себя практику. Прямо по ходу эфира он дает поручения местным и региональным властям, ставит задачи на контроль, получает обратную связь. Это позволяет решать проблемы, с которыми к нему обратились люди, максимально оперативно.

Онлайн-трансляция одновременно велась на четырех площадках: в аккаунтах главы региона и краевого правительства в Инстаграме и на официальных личных страницах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».