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Политика22 февраля 2022 10:01

Кличко заявил, что никто раньше не мог представить появление Москвы на месте "киевских болот"

Мэр Киева вновь заявил о "российской агрессии"
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Мэр Киева Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко

Фото: REUTERS

Русь была Киевской, а Киев – городом – еще когда где-то были болота и никто не мог представить, что на них когда-то появится Москва. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем обращении к украинцам по поводу "российской агрессии".

"Смиритесь с этим. И поймите наконец – Украина выбрала свой путь и свое будущее. И оно не в Российской империи, а в цивилизованном демократическом обществе стран. За этот выбор нами была заплачена высокая цена. И мы отстаиваем это уже в течение восьми лет", - отметил Кличко.

Также киевский градоначальник выразил надежду на то, что «демократический мир осознает масштабы угрозы».

Кроме этого, Кличко подчеркнул, что испытывает гордость за «киевлян, украинцев, которые не поддаются панике и готовы защищать свое государство и свою свободу».

Напомним, президент России 21 февраля 202 года после большого заседания Совбеза подписал указы о признании ЛНР и ДНР.