Исследование: в 2022 году цифровые карты займут 25% рынка банковских карт в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты финансового маркетплейса "Сравни.ру" изучили данные банков по эмиссии цифрового "пластика" и пришли к выводу, что в 2022 году цифровые карты займут 25% рынка банковских карт в России.

"Одна из причин - эмиссия цифровых карт снижает издержки на выпуск одной карты на 50-70%. В 2022 году цифровые карты займут 25% банковского рынка, а к 2023 году - 30-40%", - рассказали в компании изданию "Газета.ru".

При этом опрошенные изданием банкиры отметили, что цифровые карты лучше защищены от мошенничества: в отличии от пластиковой карты их нельзя физически потерять или украсть.

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