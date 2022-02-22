Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 9:53

Исследование: в 2022 году цифровые карты займут 25% рынка банковских карт в России

Опрошенные банкиры отметили, что цифровые карты лучше защищены от мошенничества
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Исследование: в 2022 году цифровые карты займут 25% рынка банковских карт в России

Исследование: в 2022 году цифровые карты займут 25% рынка банковских карт в России

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты финансового маркетплейса "Сравни.ру" изучили данные банков по эмиссии цифрового "пластика" и пришли к выводу, что в 2022 году цифровые карты займут 25% рынка банковских карт в России.

"Одна из причин - эмиссия цифровых карт снижает издержки на выпуск одной карты на 50-70%. В 2022 году цифровые карты займут 25% банковского рынка, а к 2023 году - 30-40%", - рассказали в компании изданию "Газета.ru".

При этом опрошенные изданием банкиры отметили, что цифровые карты лучше защищены от мошенничества: в отличии от пластиковой карты их нельзя физически потерять или украсть.

Член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков в беседе с телеканалом "360" заявлял, что будущее денег за биометрией.

Наличные деньги постепенно уходят в небытие. Доля безналичных операций в рознице по итогам прошлого года превысила 70%. И продолжает расти. А тут еще и новые инициативы ЦБ - изменение дизайна купюр, массовый сбор монет у населения и некая новая и таинственная сущность под названием "цифровой рубль". Что это - социальный прогресс или грандиозная афера со стороны государства? "Комсомольская правда" разобралась в наболевших вопросах.