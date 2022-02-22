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Политика22 февраля 2022 10:00

Лавров назвал предсказуемой реакцию Запада на признание Россией республик Донбасса

Евросоюз вряд ли может выступить посредником в урегулировании конфликта, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Лавров назвал предсказуемой реакцию Запада на признание Россией республик Донбасса

Лавров назвал предсказуемой реакцию Запада на признание Россией республик Донбасса

Фото: REUTERS

Реакция Запада на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик была для Москвы ожидаемой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Реакция, наверное, у всех на слуху, ею переполнены и телеэкраны, и СМИ, интернет, социальные сети. Реакция ожидаема», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Лавров, Москва надеется на соблюдение ООН базовых принципов организации в отношении каких-либо заявлений по признанию Россией республик Донбасса. Он также отметил, что Минские соглашения были «растоптаны украинским режимом» сразу же после подписания, а Евросоюз вряд ли может выступить посредником в урегулировании конфликта.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы ЛДНР присутствовали при этом. Позже политики расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.