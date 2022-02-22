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Политика22 февраля 2022 10:00

Посол России вызван в МИД Австрии после решения о признании ДНР и ЛНР

Канцлер Австрии заявил, что признанием независимости республик Донбасса были нарушены минские соглашения
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Посол России вызван в МИД Австрии после решения о признании ДНР и ЛНР

Посол России вызван в МИД Австрии после решения о признании ДНР и ЛНР

Фото: wikimedia.org

Российский посол в Вене Дмитрий Любинский вызван в Министерство иностранных дел Австрии после решения о признании Москвой независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Как заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, признанием независимости республик Донбасса Москва нарушает минские соглашения, а также осложняет поиск дипломатического решения. «По этой причине министр иностранных дел сегодня вызовет российского посла в МИД», - заявил он.

Напомним, в минувший понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республиках. Тогда же был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве ДНР и ЛНР с Россией.

Как писал сайт kp.ru, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что признание независимости республик Донбасса призвано остановить бойню и гибель соотечественников, а зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал соответствующие решение сложным, однако единственно возможным.