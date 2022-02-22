Около 30 российских банков рискуют прекратить существование в 2022 году

Причинами для ухода кредитных организаций с рынка станут отзыв лицензии, добровольное ее аннулирование, а также слияния и поглощения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До 30 банков (около 8,8%) могут прекратить деятельность в 2022 году. Об этом говорится в прогнозе, представленном в "Индексе здоровья банковского сектора", который составлен рейтинговым агентством "Эксперт РА".

"В течение 2022 года до 30 кредитных организаций, или 8,8% расчетной базы индекса, находятся в зоне повышенного риска прекращения деятельности, - говорится в прогнозе. - Это математическое ожидание уходов с рынка, основанное на исторической частоте соответствующих событий".

По прогнозам аналитиков, причинами для ухода кредитных организаций с рынка станут отзыв лицензии, добровольное ее аннулирование, а также слияния и поглощения. Этому будет способствовать снижение прибыли из-за изменений на рынке кредитования.

Кстати, это меньше, чем в 2021 году, когда прекратили свое существование 37 банков. 26 из них остановили деятельность по регуляторным основаниям, шесть — в результате добровольной сдачи лицензии, пять — после реорганизации в форме присоединения к другим банкам.

Как ранее писал сайт kp.ru, Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Консервативный коммерческий банк". Об этом говорится на сайте ЦБ в пятницу, 11 февраля 2022 года.