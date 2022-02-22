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Политика22 февраля 2022 10:18

Володин рассказал о состоянии Жириновского

Володин заявил, что Жириновскому уже намного лучше
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин разговаривал с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которого ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом председатель нижней палаты парламента заявил на заседании во вторник, 22 февраля 2022 года.

"Я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают", - заявил Володин во время обсуждения ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками.

Володин надеется, что лидер либерал-демократов сможет принять очное участие в пленарных заседаниях уже в марте.

Как ранее писал сайт kp.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Владимир Жириновский идет на поправку. Сам Зюганов лечился от ковида в той же больнице, уже выздоровел и явился в Госдуму.

Напомним, ЛДПР обратилась в правоохранительные органы с призывом найти и наказать лиц, которые распространяют слухи о смерти лидера либерал-демократов Владимира Жириновского.