Япония планирует ввести против России новые санкции из-за ситуации вокруг Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония рассматривает новые санкции в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники, санкции могут распространиться на экспорт высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта и полупроводников. Ограничения затронут как товары, предназначенные для военных нужд, так и гражданскую продукцию.

Также не исключаются и финансовые санкции против России, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее президент США Джо Байден принял решение подписать указ о санкциях в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР. В частности речь идет о указе, который запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его.

О санкциях против России объявили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы республик Донбасса присутствовали при подписании, после чего расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.