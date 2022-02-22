Политолог назвал следующую страну, которая может признать независимость ДНР и ЛНР

Политолог Мендкович заявил, что Китай признает независимость ДНР и ЛНР Фото: REUTERS

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что президент России Владимир Путин, скорее всего, обсудил вопрос признания ЛНР и ДНР с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе встречи. По его мнению, официальный Китай не станет осуждать данное решение.

"Учитывая наш высокий уровень союзнических отношений, скорее всего, Китай отнесется лояльно к этому признанию. Вопрос лишь в том, в какой степени большую и сильную поддержку он будет оказывать нашей позиции в данном случае. Но я твердо могу сказать, что мешать и осуждать он точно не будет", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Политолог не исключил, что Китай может также признать независимость ДНР и ЛНР.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Промедление в признании независимости Луганской и Донецкой народных республик угрожало жизням жителей Донбасса. При этом сам Киев своими провокациями на линии разграничения подтолкнул Москву к этому шагу, рассказывает ФАН.

Запад обещал, что признание ДНР и ЛНР не пройдет для российской экономики без последствий. Вчера вечером президент Владимир Путин подписал указ о признании обеих народных республик.

Несмотря на поздний час, эта новость взбудоражила весь мир. Главы некоторых государств даже созвали советы по этому поводу. И всю ночь обсуждали, какими санкциями наказать Россию за этот шаг. Подробнее читайте в нашем материале.