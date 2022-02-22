Зеленский заявил, что Киев не рассматривает отвод украинских войск из Донбасса

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Киев не будет рассматривать просьбу Донецкой и Луганской народных республик об отводе украинских войск с территории Донбасса, подконтрольной Украине. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский во вторник, 22 февраля 2022 года.

Он подчеркнул, что Киев не станет отводить Вооруженные силы Украины с занятых ими районов, которые входили в Донецкую и Луганскую области.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-спикер парламента Луганской народной республики (ЛНР) Дмитрий Хорошилов заявил, что границами республики являются границы Луганской области 2014 года. По его словам, в связи с этим ЛНР собирается призвать Киев отвести войска от границ добровольно, а в противном случае будут приняты меры.

Напомним, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи призваны остановить бойню и гибель соотечественников, проживающих в республиках Донбасса.