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Политика22 февраля 2022 10:45

Политолог Марков считает, что украинские солдаты начнут переходить на российскую сторону

Политолог отметил, что военным путем помогать киевскому репрессивному режиму никто не станет
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Политолог Марков предположил, что украинские солдаты начнут переходить на российскую сторону

Политолог Марков предположил, что украинские солдаты начнут переходить на российскую сторону

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Политолог Сергей Марков заявил, что попытка освободить Киев от марионеточного режима обойдется России не дороже постоянных санкций США. По его мнению, украинские военные в скором времени станут переходить на российскую сторону.

"Существенная часть украинской армии быстро перейдет на сторону РФ, подняв наши флаги. Население большей частью тоже поддержит Россию", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Политолог отметил, что военным путем помогать киевскому репрессивному режиму никто не станет.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик, передает ОТР. В своем обращении к россиянам он подчеркнул, что на это пришлось пойти, в частности, из-за действий США и НАТО.

Ранее Россия призывала другие государства последовать примеру и признать Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР), рассказывают "Известия".

Украинский лидер Владимир Зеленский накануне заявлял, что Киев не будет рассматривать просьбу Донецкой и Луганской народных республик об отводе украинских войск с территории Донбасса, подконтрольной Украине.