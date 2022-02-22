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Политика22 февраля 2022 10:50

Верховная Рада рассматривает вопрос о введении военного положения в Донбассе

При этом никаких конкретных данных пока не приводится
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Верховная Рада рассматривает вопрос о введении военного положения в Донбассе

Верховная Рада рассматривает вопрос о введении военного положения в Донбассе

Фото: REUTERS

Введение военного положения на подконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей обсуждают члены комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом сегодня, 22 февраля, рассказала журналистам замглавы этого комитета Марьяна Безуглая.

При этом она не привела никаких конкретных данных.

"Пока никак не комментируем, обрабатывается (вопрос введения военного положения - прим.ред.). Это закрытые данные. От этого зависит наша безопасность", - отметила Безуглая.

Следует отметить, что в течение последних дней обстановка в Донбассе только ухудшалась. В ДНР и ЛНР рассказывали о большом числе обстрелов со стороны военных сил Украины. Главы республик сообщили о временной эвакуации населения в Ростовскую область. А 19 февраля 2022 года руководителями ДНР и ЛНР были подписаны указы о всеобщей мобилизации и направлено обращение к России с просьбой о признании независимости республик.

Накануне, 21 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин распорядился МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.