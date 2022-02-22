Песков заявил, что Россия признала ЛНР и ДНР в границах, в которых они себя провозглашали

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, в которых они себя провозглашали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 22 февраля 2022 года.

Официальный представитель Кремля добавил, что Россия открыта для дипломатических контактов и заинтересована в диалоге.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что в соглашениях России с Донецкой и Луганской народными республиками ничего не говорится о делимитации их границ.

Напомним, вице-спикер парламента Луганской народной республики (ЛНР) Дмитрий Хорошилов заявил, что границами республики являются границы Луганской области 2014 года. По его словам, в связи с этим ЛНР собирается призвать Киев отвести войска от границ добровольно, а в противном случае будут приняты меры.