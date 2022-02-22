Министр энергетики Катара заявил, что никто не сможет заменить поставки газа из России в ЕС

Министр энергетики Катара заявил, что никто не сможет заместить поставки газа из России в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объемы поставок газа из России в Европу на сегодняшний день не сможет заменить ни одна страна. Такое заявление сделал госминистр по вопросам энергетики Катара Саад аль-Кааби в ходе пресс-конференции после саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

«В целом, говоря о ситуации на Украине или в Европе, люди часто говорят, что Катар может заместить российский газ. Я уже заявлял в этой связи, что 30-40% поставок [в Европу] идет от России. Я думаю, что никто не сможет заменить Россию в этом плане», - заявил он, отметив, что на сегодняшний день у Катара нет подобных объемов СПГ.

Напомним ранее в Еврокомиссии сообщили, что Европейский союз подготовился к возможным перебоям с поставками газа из России, указав на то, что Брюссель ведет переговоры с другими странами, которые готовы нарастить поставки голубого топлива в Европу. Незадолго до этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС ведет переговоры с США и рядом других стран по вопросу увеличения поставок газа, а Минэкономики Германии отметил обеспокоенность из-за ситуации с заполненностью газохранилищ.