Глава МИД России Владимир Зеленский, фото: кадр видео

Киев и в грош не ставит коллег из Европы и не планирует выполнять Минские соглашения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"В течение всех этих семи лет мы буквально каждый день привлекали внимание наших европейских коллег к тому, что Киев снова их в грош не ставит, опять ничего не предпринимает, более того – делает публичные заявления, что не собирается выполнять Минские договоренности", - отметил Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

Также глава российского МИД добавил, что Киев "заставляет" своих опекунов с Запада разделять или "молчаливо проглатывать" русофобию, ставшую движущей силой на Украине. А Донбассу не давали права вести переговоры с украинским властями, подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения с самого начала были составлены "бездарно". Из-за этого Киев оказался в проигрышной позиции, считает украинский лидер.