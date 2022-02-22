Эрдоган назвал неприемлемым признание Россией независимости ЛДНР

Эрдоган назвал неприемлемым признание Россией независимости респулик Донбасса Фото: REUTERS

Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик неприемлемо и нарушает суверенитет Украины, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Это решение является явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Считаем его неприемлемым. Мы вновь обращаемся к сторонам с призывом уважать здравый смысл и международное право», – сказал политик в беседе с журналистами.

Напомним, решение России признать независимость республик Донбасса раскритиковал также премьер-министр Италиии Марио Драги. Он назвал его неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Между тем В Европарламенте призывают исключить Россию из европейской экономики после признания ею ЛДНР.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы ЛДНР присутствовали при этом. Тогда же политики расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.