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Политика22 февраля 2022 11:13

Москва выберет кандидатуры послов в ДНР и ЛНР в ближайшее время

Замглавы МИД РФ заявил, что Москва выберет кандидатуры послов в ДНР и ЛНР в ближайшее время
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Москва выберет кандидатуры послов в ДНР и ЛНР в ближайшее время

Москва выберет кандидатуры послов в ДНР и ЛНР в ближайшее время

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидатуры российских послов в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) будут определены в ближайшее время. Такое заявление во вторник, 22 февраля, сделал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Эти вопросы будут решаться в ближайшее время», - приводит ТАСС ответ дипломата на соответствующий вопрос.

Напомним, в минувший понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецких и Луганских народных республик. Во вторник, 22 февраля, Государственная дума РФ ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Как писал сайт kp.ru, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что признание независимости республик Донбасса было призвано остановить бойню и гибель людей, а зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал соответсвующие решение сложным, но единственно возможным.