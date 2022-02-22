Москва выберет кандидатуры послов в ДНР и ЛНР в ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидатуры российских послов в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) будут определены в ближайшее время. Такое заявление во вторник, 22 февраля, сделал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Эти вопросы будут решаться в ближайшее время», - приводит ТАСС ответ дипломата на соответствующий вопрос.

Напомним, в минувший понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецких и Луганских народных республик. Во вторник, 22 февраля, Государственная дума РФ ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Как писал сайт kp.ru, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что признание независимости республик Донбасса было призвано остановить бойню и гибель людей, а зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал соответсвующие решение сложным, но единственно возможным.