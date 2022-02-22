Метеоролог Вильфанд заявил об отступлении "суровой" российской зимы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что скоро "суровая" российская зима отступает, так как столбики термометров в центральных регионах давно не опускались за отметку в десять градусов ниже ноля.

"Хорошо бы определение давать: что такое весна? Ведь у каждого человека это свое. Если травка зеленеет, то это гораздо позже будет - в мае. Если речь идет о температуре в плюс 15 градусов, это во второй половине апреля. Если грачи прилетели - то в конце марта", - пояснил специалист в беседе с "Пятым каналом".

Метеоролог отметил, что сход снежного покрова следует ждать в первой декаде апреля.

Ранее погодную статистику из-за потепления обновили сразу несколько областей центральной России, передает ОТР. И аномальное тепло ещё задерживается: температура еще поднимется, но начнутся дожди.

Москвичи всю неделю 21-27 февраля будут радоваться весенней погоде. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик заявил, что до конца календарной зимы российская столица будет оставаться в атмосфере метеорологической весны.