Россия призвала другие государства признать независимость ДНР и ЛНР

МИД России призвал другие страны последовать примеру государства в вопросе признания ДНР и ЛНР Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия призывает другие государства последовать ее примеру в вопросе признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел (МИД) РФ.

"Данное решение Президента России было продиктовано, прежде всего, гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население ДНР и ЛНР, включая сотни тысяч граждан России, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом отдельно подчеркивается, что признание ЛНР и ДНР прошло в соответствии с документами международного права, в частности, положений Устава ООН, а также Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами.

В ведомстве также напомнили, что Россия на протяжении всего конфликта выступала за мирное урегулирование на основе минских соглашений, но их выполнение открыто саботировалось Киевом, в результате чего под обстрелами украинских войск погибли тысячи мирных жителей Донбасса, а десятки тысяч – получили ранения.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский президент Владимир Путин 21 февраля 2022 года во время телеобращения заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства в прямом эфире подписал указы о признании ДНР И ЛНР, а также договоры о взаимопомощи с республиками.